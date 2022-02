English | 简体中文

Features

Support multiple frameworks: Intact / Vue / React / Angular.

Complete custom theme system.

360° locate popup layer.

Declarative form validation.

Excellent documents and design

90% coverage unit tests.

Browsers Support



IE / Edge

Firefox

Chrome

Safari

Opera IE10, IE11, Edge last 2 versions last 2 versions last 2 versions last 2 versions

Vue

Installation

npm install kpc-vue --save

Usage

<template> < Button > Hello </ Button > </ template > < script > import {Button} from 'kpc-vue' ; export default { components : { Button } } </ script >

React

Installation

npm install kpc-react --save

Usage

import React from 'react' ; import {Button} from 'kpc-react' ; class App extends React . Component { render() { return < Button > Hello </ Button > } }

Intact

Installation

npm install kpc --save

Usage

import {Button} from 'kpc' ; < Button > Hello </ Button >

Angular

Read more

Installation

npm install kpc-angular -S

Configure webpack.config.js

You need use @angular-builders/custom-webapck to configure webpack, if your project initialized by Angular CLI.

const path = require ( 'path' ); module .exports = function ( config ) { config.module.rules.find( rule => { if (rule.test.toString() === '/\\.css$/' ) { rule.exclude.push(path.resolve(__dirname, 'node_modules/kpc-angular' )); return true ; } }); return config; };

Usage

src/app/app.module.ts

import { KpcBrowserModule, KpcModule } from 'kpc-angular' ; import { NgModule, CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA } from '@angular/core' ; import { AppRoutingModule } from './app-routing.module' ; import { AppComponent } from './app.component' ; ({ declarations: [ AppComponent ], imports: [ KpcBrowserModule, AppRoutingModule, KpcModule, ], providers: [], bootstrap: [AppComponent], schemas: [CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA] }) export class AppModule { }

import { Component, ViewEncapsulation } from '@angular/core' ; import { MessageComponent } from 'kpc-angular' ; ({ selector: 'app-root' , template: ` <k-button type="primary" (click)="onClick()">Hello World</k-button> ` , style: ` .k-button { margin: 10px; } ` , encapsulation: ViewEncapsulation.None, }) export class AppComponent { onClick() { MessageComponent.success( 'Welcome to kpc world!' ); } }

Immediate Feedback

Welcome to join us by QQ. Group Number: 529739732

Develop

Require node@10 and npm@6.9 or above.

git clone https://github.com/ksc-fe/kpc.git cd kpc npm install npm run dev:doc test npm run test update snapshots npm run snapshot deploy documents npm run deploy:doc release new version npm run release

License

MIT