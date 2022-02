kotlinx-serialization-kotlinx-serialization-runtime

Kotlin multiplatform / multi-format reflectionless serialization

Kotlin serialization consists of a compiler plugin, that generates visitor code for serializable classes, runtime library with core serialization API and support libraries with various serialization formats.

Supports Kotlin classes marked as @Serializable and standard collections.

and standard collections. Provides JSON, Protobuf, CBOR, Hocon and Properties formats.

Complete multiplatform support: JVM, JS and Native.

Table of contents

Introduction and references

Here is a small example.

import kotlinx.serialization.* import kotlinx.serialization.json.* data class Project ( val name: String, val language: String) fun main () { val data = Project( "kotlinx.serialization" , "Kotlin" ) val string = Json.encodeToString( data ) println(string) val obj = Json.decodeFromString<Project>(string) println(obj) }

You can get the full code here.

Read the Kotlin Serialization Guide for all details.

You can find auto-generated documentation website on GitHub Pages.

Setup

Kotlin serialization plugin is shipped with the Kotlin compiler distribution, and the IDEA plugin is bundled into the Kotlin plugin.

Using Kotlin Serialization requires Kotlin compiler 1.4.0 or higher. Make sure you have the corresponding Kotlin plugin installed in the IDE, no additional plugins for IDE are required.

Gradle

Using the plugins block

You can set up the serialization plugin with the Kotlin plugin using Gradle plugins DSL:

Kotlin DSL:

plugins { kotlin( "jvm" ) version "1.6.10" kotlin( "plugin.serialization" ) version "1.6.10" }

Groovy DSL:

plugins { id 'org.jetbrains.kotlin.multiplatform' version '1.6.10' id 'org.jetbrains.kotlin.plugin.serialization' version '1.6.10' }

Kotlin versions before 1.4.0 are not supported by the stable release of Kotlin serialization

Using apply plugin (the old way)

First, you have to add the serialization plugin to your classpath as the other compiler plugins:

Kotlin DSL:

buildscript { repositories { mavenCentral() } dependencies { val kotlinVersion = "1.6.10" classpath(kotlin( "gradle-plugin" , version = kotlinVersion)) classpath(kotlin( "serialization" , version = kotlinVersion)) } }

Groovy DSL:

buildscript { ext.kotlin_version = '1.6.10' repositories { mavenCentral() } dependencies { classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-serialization:$kotlin_version" } }

Then you can apply plugin (example in Groovy):

apply plugin: 'kotlin' apply plugin: 'kotlinx-serialization'

Dependency on the JSON library

After setting up the plugin one way or another, you have to add a dependency on the serialization library. Note that while the plugin has version the same as the compiler one, runtime library has different coordinates, repository and versioning.

Kotlin DSL:

repositories { mavenCentral() } dependencies { implementation( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json:1.3.2" ) }

Groovy DSL:

repositories { mavenCentral() } dependencies { implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json:1.3.2" }

We also provide kotlinx-serialization-core artifact that contains all serialization API but does not have bundled serialization format with it

Android

The library works on Android, but, if you're using ProGuard, you need to add rules to your proguard-rules.pro configuration to cover all classes that are serialized at runtime.

The following configuration keeps serializers for all serializable classes that are retained after shrinking. Uncomment and modify the last section in case you're serializing classes with named companion objects.

# Keep `Companion` object fields of serializable classes. # This avoids serializer lookup through `getDeclaredClasses` as done for named companion objects. -if @kotlinx.serialization.Serializable class ** -keepclassmembers class <1> { static <1>$Companion Companion; } # Keep `serializer()` on companion objects (both default and named) of serializable classes. -if @kotlinx.serialization.Serializable class ** { static **$* *; } -keepclassmembers class <2>$<3> { kotlinx.serialization.KSerializer serializer(...); } # Keep `INSTANCE.serializer()` of serializable objects. -if @kotlinx.serialization.Serializable class ** { public static ** INSTANCE; } -keepclassmembers class <1> { public static <1> INSTANCE; kotlinx.serialization.KSerializer serializer(...); } # @Serializable and @Polymorphic are used at runtime for polymorphic serialization. -keepattributes RuntimeVisibleAnnotations,AnnotationDefault # Serializer for classes with named companion objects are retrieved using `getDeclaredClasses`. # If you have any, uncomment and replace classes with those containing named companion objects. #-keepattributes InnerClasses # Needed for `getDeclaredClasses`. #-if @kotlinx.serialization.Serializable class #com.example.myapplication.HasNamedCompanion, # <-- List serializable classes with named companions. #com.example.myapplication.HasNamedCompanion2 #{ # static **$* *; #} #-keepnames class <1>$$serializer { # -keepnames suffices; class is kept when serializer() is kept. # static <1>$$serializer INSTANCE; #}

In case you want to exclude serializable classes that are used, but never serialized at runtime, you will need to write custom rules with narrower class specifications.