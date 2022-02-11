Koishi 是一个现代化跨平台机器人框架，目前可支持 QQ，Telegram，Discord 等多个平台。
这个项目的名字和图标来源于东方 Project 中的角色古明地恋 (Komeiji Koishi)。
打开命令行，输入下面的指令，即可在当前目录下新建并启用一个带控制台的 Koishi 项目：
npm init koishi
# 或者
yarn create koishi
项目启动成功后，会自动为你打开一个浏览器界面，你可以使用界面中的控制台进行一系列操作，包括修改配置、安装插件和添加机器人。
高度便利的控制台让你无需基础让你在几分钟之内搭建自己的聊天机器人。
参见：创建控制台项目
经过了几个版本的迭代，Koishi 已经发展出了丰富的 API，功能覆盖机器人领域的方方面面。从上层负责交互的指令、会话、中间件，再到中层负责控制的应用、上下文、插件，最后到底层的机器人和适配器，每一个部分都经过了精心的编写，可以让你轻松实现任何需求。如果担心在复杂的功能中迷失方向，我们也准备了细致的文档来提供帮助。
参见：API 文档
官方提供了大量插件和解决方案，覆盖了绝大多数常见需求的同时，也为开发提供了绝佳的范例。
除了这些官方插件以外，社区贡献者也编写了各种各样的第三方插件：
这些插件共同组成了 Koishi 如今的生态。
参见：官方插件
Koishi 更为开发者提供了众多专业功能，使开发者得以在各种复杂需求中构建规模化的解决方案。
Koishi 完全基于 TypeScript 开发，拥有顶级的类型支持，丰富的代码提示让你在编写代码的时候甚至无需查看文档。
所有核心功能均已经通过单元测试，既确保了可靠性，也为开发者提供了一套测试插件和定位问题的最佳实践。
开发 Koishi 插件时，只需轻点保存即可热重载，无需频繁重启机器人，如同前端开发一样丝滑顺畅。
欢迎向下面的列表中添加自己的插件或机器人。
名称请链接到源码仓库，忽略前缀，按首字母排序。
|名称
|简介
|adapter-minecraft
|Minecraft 适配器
|animal-picture
|动物图
|assets-smms
|使用 sm.ms 存储静态资源文件
|blive
|Bilibili 直播订阅
|chess
|棋类游戏
|crazy-thursday
|输出 KFC 疯狂星期四段子
|dice
|掷骰
|dicex
|掷骰和检点
|duplicate-checker
|出警火星图文
|eval-react-jsx
|在 Eval 环境支持 React JSX
|gocqhttp
|gocqhttp 启动器
|gosen-choyen
|生成五千兆円图
|image-search
|图源搜索
|jrrp
|今日人品
|pics
|随机图片
|rss
|RSS 订阅
|shadowban
|Twitter 账号限流查询
|srvpro-roomlist
|YGOPro 服务器房间列表查询
|tabulate
|YGOCore 战队联盟友谊赛排表姬
|tex
|TeX 渲染
|thesaurus
|基于 AnimeThesaurus 的机器人聊天插件
|tools
|小功能合集
|typeorm
|TypeORM 服务支持
|ygocard
|YGOPro 卡查
|ygotournament
|YGOPro 比赛主持辅助
名称请链接到源码仓库，新项目请添加到列表结尾。
|名称
|简介
|2bot
|一个很 2 的 FFXIV bot
|koishi-bootstrap
|Koishi 的 Docker 启动器
|koishi-nestjs
|在 Nest.js 中使用 Koishi 开发规模化机器人应用
|koishi-thirdeye
|装饰器以及 DI 风格的 Koishi 插件开发框架
|onebot-lb
|OneBot 负载均衡器
|Afanyiyu/qa-bot
|基于 plugin-teach 魔改的问答机器人，适用于客服 / 知识库等场景
Koishi 完全使用 MIT 协议开源，维护良好的开源生态从我做起 (*>ω<)φ
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