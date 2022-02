Host swagger ui at a given directory from your koa v2 app

Inspired by:

swagger-injector for serving on a specific route

hapi-swaggered-ui for serving files from node_modules using a handlebars driven index.html

install

npm install koa2-swagger-ui --save

config

for more swaggerOptions see swagger-ui defaults:

title: 'swagger' , oauthOptions : {}, swaggerOptions : { dom_id : 'swagger-ui-container' , url : 'http://petstore.swagger.io/v2/swagger.json' , supportedSubmitMethods : [ 'get' , 'post' , 'put' , 'delete' , 'patch' ], docExpansion : 'none' , jsonEditor : false , defaultModelRendering : 'schema' , showRequestHeaders : false , swaggerVersion : 'x.x.x' validatorUrl : null , }, routePrefix : '/docs' , specPrefix : '/docs/spec' , exposeSpec : false , hideTopbar : false , favicon : '/favicon.png' ,

example

import Koa from 'koa' ; import { koaSwagger } from 'koa2-swagger-ui' ; const app = new Koa(); app.use( koaSwagger({ routePrefix : '/swagger' , swaggerOptions : { url : 'http://petstore.swagger.io/v2/swagger.json' , }, }), ); app.listen( 3000 );

example with koa-router and yaml source

depends on yamljs to turn your Yaml into a JS object

npm install --save yamljs