请使用Node6以上版本,获得更好的性能与ES6支持。 启用Babel-es2017,不再对一些Node6已支持的特性转码。

起因

因为Koa2已经在蓬勃发展中,Async/Await能切实的避免回调地狱。所以基于Koa2订制了一套模板。

全局安装koa2-easy,之后使用koa2命令即可在当前目录一键生成服务端程序。地址为:当前目录/koa2-easy

npm i koa2-easy -g koa2 cd koa2-easy && npm i (推荐使用cnpm)

功能

渲染模板(artTemplate) 发送静态文件,如HTML文件。 编写自定义路由与Restful Api,默认支持CORS跨域 读取post数据 纯ES6/7编写,使用koa2的Async/Await,避免回调地狱 默认支持gzip,减少传输体积,加快传输速度 支持文件上传 开箱即用,无需折腾 支持TypeScript模板

启动

直接运行run.js即可

因为Koa2使用babel和ES7的Async/Await,所以需要使用babel转译启动,所以必须运行run.js,而非app.js。

node run .js

开发模式

检测到文件变动,会自动重启服务器

npm i npm run dev

服务器部署

npm i pm2 -g npm run pm2

指定端口启动

PORT = 8000 npm run dev PORT = 8000 npm run pm2

把8000替换成任何你想使用的端口即可

推荐使用VeryNginx实现。

具体配置(需要先安装VeryNginx): 先配置一个 Matcher : host=app.xxxx.com ,用来提取出来所有访问 host 为 app.xxxx.com 的请求 然后配置 Proxy Pass 把这个请求转发到 127.0.0.1:3000 就可以了

使用

需要具有ES6基础。

模板渲染

router .get( '/' , async ctx => { ctx.body = ctx.render( 'index' , { title : 'Koa2-Easy' }) })

发送静态HTML文件

router .get( '/index' , async (ctx, next) => { await ctx.send(ctx, 'index.html' , { root : 'static/index' }) })

把HTML文件放入static文件夹中。单独开辟文件夹。

如首页index.html,则放入/static/index文件夹。引用CSS等文件时,需加入文件夹名称。

< link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "/index/css/index.css" >

发送JSON数据

直接将ctx.body设置为json格式即可

router .get( '/json' , (ctx, next) => { ctx.body = { test : 'json' } })

读取post数据

ctx.request.body就是post发送的数据

router .post( '/post' , (ctx, next) => { ctx.body = ctx.request.body })

添加新路由

按照router文件夹中范例编写,并在app.js中添加即可。

const router = new Router({ prefix : '/api' }) router .get( '/' , (ctx, next) => { ctx.body = "This is Api page" })