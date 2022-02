![Gitter](https://badges.gitter.im/Join Chat.svg)

Realtime web framework combine koa and socket.io.

This project is under development now.

Feature

socket.io support koa style middleware when socket connect and disconnect.

support koa style middleware when socket connect and disconnect. socket event route support.

Make socket.io 's event handler support generator function.

's event handler support generator function. Extent socket.io 's socket object like koa 's context , to compact with some koa 's middlewares.

Installation

$ npm install koa.io --save

Usage

var koa = require ( 'koa.io' ); var app = koa(); app.use( function *( ) { }); app.io.use( function * ( next ) { yield * next; }); app.io.route( 'new message' , function * ( ) { var message = this .args[ 0 ]; this .broadcast.emit( 'new message' , message); }); app.listen( 3000 );

Please check out this simple chat example.

License

MIT