Uber simple route middleware for koa.

const _ = require ( 'koa-route' ); app.use(_.get( '/pets' , pets.list)); app.use(_.get( '/pets/:name' , pets.show));

If you need a full-featured solution check out koa-router, a Koa clone of express-resource.

Installation

$ npm install koa-route

Example

Contrived resource-oriented example:

const _ = require ( 'koa-route' ); const Koa = require ( 'koa' ); const app = new Koa(); const db = { tobi : { name : 'tobi' , species : 'ferret' }, loki : { name : 'loki' , species : 'ferret' }, jane : { name : 'jane' , species : 'ferret' } }; const pets = { list : ( ctx ) => { const names = Object .keys(db); ctx.body = 'pets: ' + names.join( ', ' ); }, show : ( ctx, name ) => { const pet = db[name]; if (!pet) return ctx.throw( 'cannot find that pet' , 404 ); ctx.body = pet.name + ' is a ' + pet.species; } }; app.use(_.get( '/pets' , pets.list)); app.use(_.get( '/pets/:name' , pets.show)); app.listen( 3000 ); console .log( 'listening on port 3000' );

License

MIT