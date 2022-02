koa version of connect-roles

Install

$ npm install koa-roles

Usage

const Roles = require ( 'koa-roles' ); const Koa = require ( 'koa' ); const Router = require ( 'koa-router' ); const app = new Koa(); const router = new Router(); const user = new Roles({ async failureHandler(ctx, action) { ctx.status = 403 ; var t = ctx.accepts( 'json' , 'html' ); if (t === 'json' ) { ctx.body = { message : 'Access Denied - You don\'t have permission to: ' + action }; } else if (t === 'html' ) { ctx.render( 'access-denied' , { action : action}); } else { ctx.body = 'Access Denied - You don\'t have permission to: ' + action; } } }); app.use(user.middleware()); app.use(router.routes()) .use(router.allowedMethods()); user.use( async (ctx, action) => { return ctx.user || action === 'access home page' ; }); user.use( 'access private page' , ctx => { if (ctx.user.role === 'moderator' ) { return true ; } }) user.use( ( ctx, action ) => { if (ctx.user.role === 'admin' ) { return true ; } }); router.get( '/' , user.can( 'access home page' ), async ctx => { await ctx.render( 'private' ); }); router.get( '/private' , user.can( 'access private page' ), async ctx => { await ctx.render( 'private' ); }); router.get( '/admin' , user.can( 'access admin page' ), async ctx => { await ctx.render( 'admin' ); }); app.listen( 3000 );

License

MIT