X-Response-Time middleware for koa. Compatible with request-received.

Installation

$ npm install koa-response-time

Usage

Basic usage:

const Koa = require ( 'koa' ); const responseTime = require ( 'koa-response-time' ); const app = new Koa(); app.use(responseTime());

If you need response high resolution in nano time, set hrtime option to true :

app.use(responseTime({ hrtime : true }));

Sample response header with hrtime = false (default):

X-Response-Time : 153ms

Sample response header with hrtime = true :

X-Response-Time: 153. 123581ms

Note

Best to .use() at the top before any other middleware, to wrap all subsequent middleware.

License

MIT