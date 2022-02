RESTful resource routing for koa.

Rails-like REST resource routing.

Use multiple middleware for resource actions.

Responds to OPTIONS requests with allowed methods.

requests with allowed methods. Returns 405 Method Not Allowed when applicable.

Installation

Install using npm:

npm install koa-resource-router

API

new Resource(path, actions, options)

var Resource = require ( 'koa-resource-router' ); var app = require ( 'koa' )(); var users = new Resource( 'users' , { index : function *( next ) { }, new : function *( next ) { }, create : function *( next ) { }, show : function *( next ) { }, edit : function *( next ) { }, update : function *( next ) { }, destroy : function *( next ) { } }); app.use(users.middleware());

Action mapping

Actions are then mapped accordingly:

GET /users -> index GET /users/ new -> new POST /users -> create GET /users/:user -> show GET /users/:user/edit -> edit PUT /users/:user -> update DELETE /users/:user -> destroy

Overriding action mapping

var users = new Resource( 'users' , actions, { methods : { update : 'PATCH' } });

Top-level resource

Omit the resource name to specify a top-level resource:

var root = new Resource( require ( './frontpage' ));

Top-level controller actions are mapped as follows:

GET / -> index GET / new -> new POST / -> create GET /:id -> show GET /:id/edit -> edit PUT /:id -> update DELETE /:id -> destroy

Nesting

Resources can be nested using resource.add() :

var forums = new Resource( 'forums' , require ( './forum' )); var threads = new Resource( 'threads' , require ( './threads' )); forums.add(threads);

Multiple middleware

Run middleware before resource actions by passing middleware functions before your actions:

var users = new Resource( 'users' , authorize, actions);

Run middleware for specific actions by passing an array:

var users = new Resource( 'users' , { show : [authorize, function *( next ) { }] });

MIT Licensed