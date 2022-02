range request implementation for koa

Installation

$ npm install koa-range

Usage (with koa@2)

var fs = require ( 'fs' ); var range = require ( 'koa-range' ); var route = require ( 'koa-route' ); var Koa = require ( 'koa' ); var app = new Koa(); app.use(range); app.use(route.get( '/' , async function ( ctx ) { ctx.body = new Buffer( 100 ); })); app.use(route.get( '/json' , async function ( ctx ) { ctx.body = { 'foo' : 'bar' }; })); app.use(route.get( '/stream' , async function ( ctx ) { ctx.body = fs.createReadStream( 'your path' ); }));

Until async/await is supported by default, you will need to do one of the following:

Transpile your code with somehting like Babel

Use node v7 with --harmony-async-await flag

License

MIT