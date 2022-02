Passport middleware for Koa

koa-passport version koa version branch 1.x 1.x v1.x 2.x 2.x v2.x 4.x 2.x master

Migration to v3

change ctx.passport.* to ctx.state.* (e.g. ctx.passport.user to ctx.state.user )

to (e.g. to ) don't call passport methods on ctx.req (e.g. use ctx.login instead of ctx.req.login )

(e.g. use instead of ) update custom authentication callback arguments to err, user, info, status (e.g. passport.authenticate('local', function(err, user, info, status) { ... })(ctx, next) )

Usage

const bodyParser = require ( 'koa-bodyparser' ) app.use(bodyParser()) const session = require ( 'koa-session' ) app.keys = [ 'secret' ] app.use(session({}, app)) const passport = require ( 'koa-passport' ) app.use(passport.initialize()) app.use(passport.session())

Example Application

Passport's values and methods are exposed as follows:

app.use( async ctx => { ctx.isAuthenticated() ctx.isUnauthenticated() await ctx.login() ctx.logout() ctx.state.user })

License

MIT