koa-orm using sequelize & sk2.

Installation

npm install koa-orm

Example

Single database

const join = require ( 'path' ).join; const config = { name : 'test' , modelPath : join(__dirname, 'models' ), database : 'orm_test' , username : 'root' , password : 'pass' , dialect : 'mysql' , host : '127.0.0.1' , port : 3306 , pool : { max : 10 , min : 0 , idle : 30000 } }; const orm = require ( 'koa-orm' )(config); app.use(orm.middleware); app.use( async function ( ctx ) { const raws = await ctx.orm().sql.select().from( 'table' ); ctx.body = raws; });

Multiple database

const join = require ( 'path' ).join; const configs = [{ name : 'user' , database : 'db_user' , username : 'root' , password : 'pass' , dialect : 'mysql' , host : '127.0.0.1' , port : 3306 , modelPath : join(__dirname, 'models/user' ) }, { name : 'product' , database : 'db_product' , username : 'root' , password : 'pass' , dialect : 'mysql' , host : '127.0.0.1' , port : 3306 , modelPath : join(__dirname, 'models/product' ) }]; const orm = require ( 'koa-orm' )(configs); app.use(orm.middleware); app.use( async function ( ctx ) { const { User } = ctx.orm( 'user' ); const { Product } = ctx.orm( 'product' ); const { userId } = ctx.params; const user = await User.findByPk(userId); const products = await Product.findAll({ where : { userId } }); ctx.body = { user, products }; });

API

configs : Multi database config array.

Koa 1 Support

To use koa-orm with koa@1, please use koa-orm 1.x.

npm install koa-orm@1 --save

License

MIT