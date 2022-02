Simple, self-hosted module based on Socket.io and Chart.js to report realtime server metrics for koa.js-based node servers.

Installation & setup

Run npm install koa-monitor --save Before any other middleware add following line:

const monitor = require ( 'koa-monitor' ) app.use(monitor(server, { path : '/status' }))

Run server and go to /status

Options

Monitor can be configured by passing options(second argument) object into monitor constructor.

Default config:

path: '/status' , spans: [{ interval: 1 , // Every second retention: 60 // Keep 60 datapoints in memory }, { interval: 5 , // Every 5 seconds retention: 60 }, { interval: 15 , // Every 15 seconds retention: 60 }]

For an example koa server, check out `sample/server.js'

License

MIT License © Jiří Špác

Forked from express-status-monitor