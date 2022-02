easy way to use some small but useful koa middlewares.

PRs are welcome, but only for those small and general middlewares.

install

npm install koa-middlewares --save

middlewares

see exports

Usage

var koa = require ( 'koa' ); var middlewares = require ( 'koa-middlewares' ); var router = middlewares.router(); var app = koa(); router.get( '/' , function *( ) { this .body = 'hello koa-middlewares' ; }); app.use(middlewares.bodyParser()); app.use(middlewares.conditional()); app.use(middlewares.etag()); app.use(middlewares.compress()); middlewares.csrf(app); app.use(router.routes()); app.use(router.allowedMethods()); app.listen( 7001 );

Middlewares Quick Guide

koa-bodyparser: post body parser, for application/json and application/x-www-form-urlencoded .

app.use(middlewares.bodyParser({ limit : '10mb' })); app.use( function *( next ) { var postBody = this .request.body; });

koa-csrf: CSRF tokens.

middlewares.csrf(app); app.use( function * checkCsrf ( next ) { if ( this .method === 'GET' || this .method === 'HEAD' || this .method === 'OPTIONS' ) { return yield *next; } this .assertCsrf(); yield next; });

koa-ejs: ejs view render middleware. support all feature of ejs.

middlewares.render(app, { root : path.join(__dirname, 'view' ) }); app.use( function *( ) { yield this .render( 'page.html' , { foo : 'bar' }); });

koa-etag : ETag support for Koa responses.

: ETag support for Koa responses. koa-conditional-get: HTTP response freshness testing middleware base on node-fresh. use it upstream from etag.

app.use(middlewares.conditional()); app.use(middlewares.etag());

koa-favicon: Bounce favicon requests with a 404.

app.use(middlewares.favicon());

koa-safe-jsonp: A safe jsonp plugins for koa.

middlewares.jsonp(app); app.use( function * ( ) { this .jsonp = { foo : 'bar' }; });

koa-logger: Development style logger.

app.use(middlewares.logger());

koa-session: cookie base session.

app.use(middlewares.cookieSession());

koa-generic-session : A session like connect with memory, has friendly APIs for work with other Stores such as redis , mongo .

: A session like connect with memory, has friendly APIs for work with other Stores such as , . koa-redis: Work togather with koa-generic-session , provide a redis store from koa-sess.

app.use(middlewares.session({ store : middlewares.RedisStore(), defer : true })); app.use( function *( ) { var session = yield this .session; session.foo = 'bar' ; this .body = this .session.foo; });

koa-router: Provide express-style routing using app.get, app.put, app.post.

var router = middlewares.router(); router.get( '/' , function *( ) { this .body = 'Hello koa-router' ; }); app.use(router.routes()); app.use(router.allowedMethods());

koa-resource-router: RESTful resource routing for koa.

var users = new middlewares.Resource( 'users' ); app.use(users.middleware()); app.get( '/users' , function *( ) { this .body = [{ name : 'Lee' }, { name : 'Han' }]; });

koa-rewrite: URL rewrite middleware.

app.use(middlewares.rewrite( '/js/*' , '/public/assets/js/$1' ));

koa-rt: Log response time, support custom with microtime.

var microtime = require ( 'microtime' ); app.use(middlewares.rt({ timer : microtime }));

koa-static-cache: Static file serving from memory.

app.use(middlewares.staticCache(path.join(__dirname, 'public' ), { buffer : true , maxAge : 60 * 60 * 24 * 7 , dir : path.join(rootdir, 'public' ) }));

koa-compress: Compress middleware for Koa, support gzip and deflate

var app = koa() app.use(compress({ threshold : 2048 , flush : require ( 'zlib' ).Z_SYNC_FLUSH }))

koa-onerror: Error handler

var app = koa() onerror(app);

License

MIT