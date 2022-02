Koa middleware for serving a favicon. Based on serve-favicon.

Installation

$ npm install koa-favicon

Example

const Koa = require ( 'koa' ); const favicon = require ( 'koa-favicon' ); const app = new Koa(); app.use(favicon(__dirname + '/public/favicon.ico' ));

API

Returns a middleware serving the favicon found on the given path .

options

maxAge cache-control max-age directive in ms, defaulting to 1 day.

License

MIT