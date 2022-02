Etag support for Koa responses using etag.

Installation

$ npm install koa-etag $ yarn add koa-etag

Example

const conditional = require ( 'koa-conditional-get' ); const etag = require ( 'koa-etag' ); const Koa = require ( 'koa' ); const app = new Koa(); app.use(conditional()); app.use(etag()); app.use( function ( ctx ) { ctx.body = 'Hello World' ; }); app.listen( 3000 ); console .log( 'listening on port 3000' );

License

MIT