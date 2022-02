Add middleware in Koa app (default options are shown):

const Koa = require ( 'koa' ); const bodyParser = require ( 'koa-bodyparser' ); const session = require ( 'koa-generic-session' ); const convert = require ( 'koa-convert' ); const CSRF = require ( 'koa-csrf' ); const app = new Koa(); app.keys = [ 'a' , 'b' ]; app.use(convert(session())); app.use(bodyParser()); app.use( new CSRF({ invalidTokenMessage : 'Invalid CSRF token' , invalidTokenStatusCode : 403 , excludedMethods : [ 'GET' , 'HEAD' , 'OPTIONS' ], disableQuery : false })); app.use( ( ctx, next ) => { if (![ 'GET' , 'POST' ].includes(ctx.method)) return next(); if (ctx.method === 'GET' ) { ctx.body = ctx.csrf; return ; } ctx.body = 'OK' ; }); app.listen();