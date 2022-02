A robust context validator for koajs. Use Joi behind the scenes.

Installation

$ npm install koa-context-validator joi

Usage

query Validation

import Koa from 'koa' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const app = new Koa(); app.use( validator({ query : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), }), }), );

body Validation

import Koa from 'koa' ; import bodyParser from 'koa-bodyparser' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const app = new Koa(); app.use(bodyParser()); app.use( validator({ body : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), age : Joi.number().required(), }), }), );

headers Validation

import Koa from 'koa' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const app = new Koa(); app.use( validator({ headers : Joi.object() .keys({ username : Joi.string().required(), }) .unknown(), }), );

With koa-compose

import Koa from 'koa' ; import compose from 'koa-compose' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const app = new Koa(); app.use( compose([ validator({ query : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), }), }), async (ctx) => { ctx.body = ctx.request.query; }, ]), );

With koa-mount

import Koa from 'koa' ; import mount from 'koa-mount' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const app = new Koa(); app.use( mount( '/api' , validator({ query : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), }), }), ), );

With @koa/router

import Koa from 'koa' ; import Router from '@koa/router' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const router = new Router(); router.get( '/api/:username' , validator({ params : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), }), }), async (ctx) => { ctx.body = ctx.params; }, ); const app = new Koa(); app.use(router.middleware());

With options

import Koa from 'koa' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; app.use( validator( { query : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), }), }, { abortEarly : true , allowUnknown : false , cache : true , stripUnknown : true , debug : false , }, ), );

Asynchronous Operations

import Koa from 'koa' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const lookup = async (username) => { const user = await db.get( 'user' , username); if (!user) { throw new Error ( 'Invalid username' ); } }; app.use( validator({ body : Joi.object().keys({ username : Joi.string().external(lookup), }), }), );

With Joi.ref

import Koa from 'koa' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; app.use( validator({ body : Joi.object().keys({ username : Joi.string().default(Joi.ref( '$defaultUsername' )), age : Joi.number().default(Joi.ref( '$defaultAge' )), }), }), );

Koa 1.x

Use convert.back from koa-convert .

import koa from 'koa' ; import convert from 'koa-convert' ; import validator, { Joi } from 'koa-context-validator' ; const app = koa(); app.use( convert.back( validator({ query : Joi.object().keys({ username : Joi.string().required(), }), }), ), );

API

schema

Required Type: object

A object which has optional query , body , headers and params schema to validate.

options

Just be passed to Joi's validate function as options:

https://joi.dev/api/?v=17.4.2#anyvalidatevalue-options

Joi

The Joi object from the joi package.

TypeScript

As of version 1.0.0 we've added initial support for TypeScript.

License

MIT © C.T. Lin