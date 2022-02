Using node-bunyan as koa logging middleware

Installation

npm install koa-bunyan

Example

var koaLogger = require ( 'koa-bunyan' ); var koa = require ( 'koa' ); var app = koa(); var bunyan = require ( 'bunyan' ); var logger = bunyan.createLogger({ name : "myapp" }); app.use(koaLogger(logger, { level : 'debug' , timeLimit : 100 , headers : [ 'Accept' ] }));

// then start server // let we say... node app.js | ./node_modules/bunyan/bin/bunyan -o short // result 22:36:34.043Z WARN myapp: [RES] GET /api/products?top=5 (200) took 610 ms 22:36:34.172Z INFO myapp: [REQ] GET /api/categories/535c4375bcbcc794660b6c1d headers { "Accept" : "*/*" } 22:36:34.184Z INFO myapp: [RES] GET /api/categories/535c4375bcbcc794660b6c1d (200) took 12 ms 22:36:34.375Z INFO myapp: [REQ] GET /Screenshot%20from%202014-03-15%2011:17:20.png 22:36:34.378Z INFO myapp: [REQ] GET /51a2035604cea64219.jpg 22:36:34.381Z INFO myapp: [REQ] GET /matrix.jpg 22:36:34.394Z INFO myapp: [REQ] GET /fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.1.0 22:36:34.400Z INFO myapp: [RES] GET /Screenshot%20from%202014-03-15%2011:17:20.png (200) took 26 ms 22:36:34.406Z INFO myapp: [RES] GET /fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.1.0 (200) took 12 ms 22:36:34.415Z INFO myapp: [RES] GET /51a2035604cea64219.jpg (200) took 38 ms 22:36:34.417Z INFO myapp: [RES] GET /matrix.jpg (200) took 36 ms

Logs also can go to somewhere else. It depends on you passed logger configuration. For more details how to configure bunyan look at node-bunyan

Note

Version >= 1.0.0 supports koa2, version < 1.0.0 supports koa1

License

MIT