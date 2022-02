Output Common Log Format access logs to any stream. Defaults to process.stdout .

Install

npm i koa-accesslog yarn add koa-accesslog

Usage

const Koa = require ( 'koa' ); const accesslog = require ( 'koa-accesslog' ); const app = new Koa(); app.use(accesslog());

Output

127.0 .0 .1 - - [19/Nov/2014:13:47:37 +0100] "GET / HTTP/1.X" 404 -

Configure

You may configure Accesslog to use any writable stream such as an instance of stream.PassThrough as seen below.

const log = new stream.PassThrough(); app.use(accesslog(log));

License

MIT