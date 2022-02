Knockout bindings for the jQuery UI widgets.

Documentation

Build

git clone git://github.com/gvas/knockout-jqueryui.git knockout-jqueryui cd knockout-jqueryui npm install -g grunt-cli npm install grunt

Tests

Compatibility

From jQuery UI 1.8 to jQuery UI 1.11.x. jQuery UI 1.12 deprecated some API and the "compatibility layer" is broken.