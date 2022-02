Zero config queries logger for knex

Usage

Install the package:

$ yarn add knex-tiny-logger

Apply knex-tiny-logger to knex instance:

import createKnex from 'knex' import knexTinyLogger from 'knex-tiny-logger' const knexOptions = {} const knex = createKnex(knexOptions) knexTinyLogger(knex) const knex = knexTinyLogger(createKnex(knexOptions))

Advanced usage

By default knex-tiny-logger uses console.log , but you can specify any logger which your prefer:

import createKnex from 'knex' import knexTinyLogger from 'knex-tiny-logger' import initDebug from 'debug' const awesomeLogger = initDebug( 'my-project:knex' ) const knexOptions = {} const knex = createKnex(knexOptions) knexTinyLogger(knex, { logger : awesomeLogger })

Also you can disable bindings:

knexTinyLogger(knex, { bindings : false })

License

MIT