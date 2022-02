Express middleware for logging queries made by Knex.js.

Install

npm install knex-logger avn setup

Use

var env = process.env.NODE_ENV || 'development' ; var knexConfig = require ( './knexfile.js' )[env]; var knex = require ( 'knex' )(knexConfig); var express = require ( 'express' ); var knexLogger = require ( 'knex-logger' ); var app = express(); app.use(knexLogger(knex));

License

This project is distributed under the MIT license.