Allows to easily add before/after insert/update/delete/select hooks to knex.

Install

npm install --save knex-hooks

Usage

const knexHooks = require ( 'knex-hooks' ); const knex = require ( 'knex' )({ client : 'pg' , connection : 'postgres://localhost/db' , }); knexHooks(knex); knex.addHook( 'before' , 'insert' , 'users' , (when, method, table, params) => { const data = knexHooks.helpers.getInsertData(params.query); const rows = Array .isArray(data) ? data : [data]; rows.forEach( row => { row.created_at = new Date (); }); }); knex( 'users' ).insert({ name : 'john' }).then(...);

Adding hooks

knex.addHook(when, method, table, function callback ( when, method, table, params ) { });

Adds new hook to knex instance

argument type possible values / description / examples when string/array "before" , "after" , "*" , ["before", "after"] method string/array "insert" , "update" , "delete" , "select" , "*" , ["insert", "update", ...] table string/array "my_table" , "*" , ["my_table1", "my_table2", ...]

Callback arguments

argument type possible values / description / examples when string "before" , "after" method string "insert" , "update" , "delete" , "select" table string "my_table" params object params.query knex Builder knex query builder instance (ie. knex('table').insert('*') ) params.result query result query result (only for after hooks) - might be modified/replaced by previous hooks

Modifying query in 'before' hooks

const helpers = require ( 'knex-hooks' ).helpers; knex.addHook( 'before' , 'insert' , 'users' , (when, method, table, params) => { const insertData = helpers.getInsertData(params.query); insertData[ 'created_at' ] = insertData[ 'updated_at' ] = new Date (); }); knex( 'users' ).insert({ name : 'john' }).then(...); knex.addHook( 'before' , 'update' , 'users' , (when, method, table, params) => { const updateData = helpers.getUpdateData(params.query); updateData[ 'updated_at' ] = new Date (); }); knex( 'users' ).update({ name : 'john' }).then(...); knex.addHook( 'before' , 'select' , 'users' , (when, method, table, params) => { params.query.where({ is_deleted : false }); }); knex( 'users' ).select( '*' ).then(...);

Modifying query result in 'after' hooks

knex.addHook( 'after' , 'select' , 'users' , (when, method, table, params) => { params.result.forEach( row => { row[ 'full_name' ] = row[ 'first_name' ] + ' ' + row[ 'last_name' ]; }) }); knex( 'users' ).select( '*' ).then(...);

Disabling hooks

You can disable ALL hooks on individual query by calling .hooks(false) method on knex builder:

knex( 'users' ).insert({ name : 'john' }).hooks( false ).then(...);

Helpers

getInsertData / getUpdateData

These helpers allows to easily get inert/update data from knex builder

const helpers = require ( 'knex-hooks' ).helpers; helpers.getInsertData( knex( 'users' ).insert({ name : 'john' }) ); helpers.getUpdateData( knex( 'users' ).update({ name : 'john' }) );

extendKnex

Allows to modify knex instance (even sub-instances created by transations)

const helpers = require ( 'knex-hooks' ).helpers; helpers.extendKnex(knex, function callback ( knex, isRoot ) { });

extendBuilder

Allows to modify knex builder (even sub-instances created by transations)