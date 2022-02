KLineChart

💹📈Lightweight k-line chart built with html5 canvas.

📦 Install

Using npm

npm install klinecharts --save

Using yarn

yarn add klinecharts

CDNs

https://unpkg.com/klinecharts/dist/klinecharts.min.js

https://cdn.jsdelivr.net/npm/klinecharts/dist/klinecharts.min.js

📄 Docs

🛠️ Build

Execute command in root directory. Node.js is required.

npm install npm run build

The generated files are in the dist folder.

©️ License

KLineChart is available under the Apache License V2.

PayPal

Digital assets