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kiwi-clis

by alibaba
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🐤 Kiwi-国际化翻译全流程解决方案

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25d ago

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14

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20

License

ISC

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DefinitelyTyped

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🐤 Kiwi-国际化全流程解决方案

中文 | English

如何使用

yarn global add kiwi-clis && yarn add kiwi-intl

VS Code 插件搜索 kiwi linter 安装

功能演示

  • 一键提取中文文案 提取文案

  • 检测代码中含有中文文案 中文文案检测

  • 搜索对应文案 文案搜索

使用文档及 API

可以到对应子目录中查看：

kiwi-intl: 📝 文档链接

kiwi-cli: 📝 文档链接

kiwi-linter: 📝 文档链接

Change Log

kiwi-cli: 📝 点击此处查看

kiwi-linter: 📝 点击此处查看

为什么使用 kiwi？

目前有很多成熟的库可以帮助前端去做对应的国际化方案，比较知名的有 react-intl 以及 I18N-loader。这些库都可以很好的解决代码中多种语言切换的问题，但是也存在如下没有解决的问题：

  • 文案使用国际化 Key 代替后，难以搜索，文案不直观
  • 代码中的中文提取困难
  • 无法知道项目中是不是还有未提取的中文文案

而且这些国际化库并没有解决下列问题：

  • 国际化涉及到多个相关人员，与各个业务方有交流众多。比如导出翻译文案给翻译团队

而在国际化过程中，在还没有拿到对应语言文案的时候，相关文案的长度也给 UI 上的调整也给前端增加了很多难度

  • 不认识对应语言，或者不知道对应语言的显示长度，UI 上不知道如何处理 而 kiwi 就是为了解决上述的问题而创造的。

Kiwi 解决了哪些问题

kiwi 不仅仅一个软件国际化的代码库，而是国际化从设计到发布的整个流程的一整套解决方案。

kiwi

kiwi 整体基于 kiwi-intl 国际化框架，实现与框架无关的语言切换功能。

在开发过程中，使用 kiwi linter 实现中文文案的批量自动提取，同时针对替换后的文案变量，在 VS Code 中显示对应的中文文案。当然你也可以全局搜索中文文案，跳转到对应的代码，很好的解决了国际化过程中由于中文文案缺失造成的开发体验问题。

在翻译过程中，可以使用 kiwi 命令行自动提取未送翻词汇，整理成 Excel 方便与翻译同学协作。针对翻译同学还没有返回翻译文案的期间，可以使用 kiwi 内置的支持 google 以及 多种翻译平台的自动翻译脚本，先临时翻译成对应语言，节省文案调整时间。

国际化文案翻译完成后，可以使用 kiwi 的命令行工具，一键导入到项目文件内。

kiwi 还提供了对应 TSLint 的插件，使用 TSLint 在开发过程中实时提醒未抽离文案，以及在代码提交的时候，拦截未国际化的代码提交。

谁在使用

  • 阿里巴巴

为什么叫 kiwi？

kiwi 是一种不会飞翔的鸟类🐤，但它善于奔跑，时速可达 10 英里，它的鼻孔长在喙部的最尖端，具有奇特的嗅觉功能，可以找到距地面 7 英寸土层下的小虫。kiwi 这个项目也能帮你找到项目国际化过程中的小虫。

钉钉用户群

License

MIT

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