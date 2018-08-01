Kity 是一个基于 SVG 的矢量图形库，帮助你快速在页面上创建和使用矢量元素。

面向对象的接口风格 在 Kity 里，所有图形，以及交换的数据，都是以强类型的对象出现的，可以非常方便地使用和拓展它们。

丰富的图形 Kity 内置了的图形，包括矩形、圆形、椭圆、多边形、自动曲线、直线、正多边形、星形、饼、环、旋转形等等，还有最强大的 Path 工具，可以绘制任意矢量图形

强大的填充能力 Kity 对颜色加强了支持，不仅能随意使用 RGB 或 HSL 进行颜色的配置，还支持调色板的定义和使用。Kity 同时支持渐变和纹理的使用，可以让矢量元素更加生动丰富。

完善的坐标变换能力 在 Kity 中，对图形进行平移、旋转、缩放等变换是非常简单的。而且，这些变换的综合结果还可以获取，用于图形学的一些计算。

灵活的动画支持 Kity 内置了一个灵活的动画引擎，你可以使用该引擎方便灵活地创建和使用动画。动画创建的时间线还可以进一步控制：暂停、停止、循环等。同时提供最底层的动画接口，让你有完全的动画能力。

必不可少的事件处理 对于需要创建交互的应用来说，事件是必不可少的。Kity 允许你在图形上绑定各种各样的事件，并且可以帮你精确的计算事件发生的坐标（你还可以指定坐标系）。这个是非常重要的，不是吗？

文本支持 Kity 在文本的支持上下了苦工，你可以方便地定位文本和设置文本的样式。你还可以使用路径文本，让一个文本沿着指定的路径排列。

滤镜支持 Kity 支持最常用的 SVG 滤镜，而且为您预留了接口，可以快速拓展。