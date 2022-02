< div id = "kity_paper" >

</ div >

< script type = "text/javascript" >

var paper = new kity.Paper( 'kity_paper' ); var rect = paper.put( new kity.Rect()); var text = paper.put( new kity.Text()); text.setContent( 'hello kity!' ); text.fill( 'white' ); text.setX( 100 ); text.setY( 200 ); rect.setBox(text.getBoundaryBox().expand( -15 , -10 , 15 , 10 )); rect.setRadius( 5 ); rect.fill( 'blue' );