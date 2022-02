Kitsu

A simple, lightweight & framework agnostic JSON:API client for Kitsu.io & other APIs

This is a monorepo containing the following packages:

kitsu—Framework agnostic client using Axios

kitsu-core—Framework agnostic (de)serialisation components

Features

JSON-API 1.0 compliant

Automatically links relationships to data

Works in Node & browsers

Node / Browser Support

Package Package

Size* Node Chrome Firefox Safari Edge kitsu ≤ 8.2 kb 12+ 69+ 68+ 12+ 18+ kitsu-core ≤ 1.6 kb 12+ 69+ 68+ 12+ 18+

* Including all dependencies & minified with brotli

