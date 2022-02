File storage adapter for Keyv, using json to serialize data fast and small.

TTL functionality is handled internally by interval scan, don't need to panic about expired data take too much space.

Install

npm install --save keyv keyv-file

Usage

Using with keyv

const Keyv = require ( 'keyv' ) const { KeyvFile } = require ( 'keyv-file' ) const keyv = new Keyv({ store : new KeyvFile() }); const customKeyv = new Keyv({ store : new KeyvFile({ filename : ` ${os.tmpdir()} /keyv-file/default-rnd- ${ Math .random().toString( 36 ).slice( 2 )} .json` , expiredCheckDelay : 24 * 3600 * 1000 , writeDelay : 100 , encode : JSON .stringify, decode : JSON .parse }) })

Using directly

import KeyvFile, { makeField } from 'keyv-file' class Kv extends KeyvFile { constructor ( ) { super ({ filename: './db.json' }) } someField = makeField( this , 'field_key' ) } export const kv = new Kv kv.someField.get( 1 ) kv.someField.set( 2 ) kv.someField.get() kv.someField.delete()

License

MIT