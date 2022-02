keypair

Generate a RSA PEM key pair from pure JS

Usage

var keypair = require ( 'keypair' ); var pair = keypair(); console .log(pair);

outputs

$ node example.js { public: '-----BEGIN RSA PUBLIC KEY----- \ r \ nMIGJAoGBAM 3CosR73CBNcJsLv5E90NsFt6qN1uziQ484gbOoule8leXHFbyIzPQRozgEpSpi \ r \ nwhr 6d2/c0CfZHEJ3m5tV0klxfjfM7oqjRMURnH/rmBjcETQ7qzIISZQ/iptJ3p7Gi78X5ZMh \ r \ nLNtDkUFU 9WaGdiEb+SnC39wjErmJSfmGb7i1AgMBAAE= \ r \ n -----END RSA PUBLIC KEY----- \ n ', private: '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- \ r \ nMIICXAIBAAKBgQDNwqLEe 9wgTXCbC7+RPdDbBbeqjdbs4kOPOIGzqLpXvJXlxxW8iMz0EaM4 \ r \ nBKUqYsIa +ndv3NAn2RxCd5ubVdJJcX43zO6Ko0TFEZx/65gY3BE0O6syCEmUP4qbSd6exou/ \ r \ nF +WTISzbQ5FBVPVmhnYhG/kpwt/cIxK5iUn5hm+4tQIDAQABAoGBAI+8xiPoOrA+KMnG/T4j \ r \ nJsG 6TsHQcDHvJi7o1IKC/hnIXha0atTX5AUkRRce95qSfvKFweXdJXSQ0JMGJyfuXgU6dI0T \ r \ ncseFRfewXAa /ssxAC+iUVR6KUMh1PE2wXLitfeI6JLvVtrBYswm2I7CtY0q8n5AGimHWVXJP \ r \ nLfGV 7m0BAkEA+fqFt2LXbLtyg6wZyxMA/cnmt5Nt3U2dAu77MzFJvibANUNHE4HPLZxjGNXN \ r \ n +a6m0K6TD4kDdh5HfUYLWWRBYQJBANK3carmulBwqzcDBjsJ0YrIONBpCAsXxk8idXb8jL9a \ r \ nNIg 15Wumm2enqqObahDHB5jnGOLmbasizvSVqypfM9UCQCQl8xIqy+YgURXzXCN+kwUgHinr \ r \ nutZms 87Jyi+D8Br8NY0+Nlf+zHvXAomD2W5CsEK7C+8SLBr3k/TsnRWHJuECQHFE9RA2OP8W \ r \ noaLPuGCyFXaxzICThSRZYluVnWkZtxsBhW 2W8z1b8PvWUE7kMy7TnkzeJS2LSnaNHoyxi7Ia \ r \ nPQUCQCwWU 4U+v4lD7uYBw00Ga/xt+7+UqFPlPVdz1yyr4q24Zxaw0LgmuEvgU5dycq8N7Jxj \ r \ nTubX 0MIRR+G9fmDBBl8= \ r \ n -----END RSA PRIVATE KEY----- \ n ' }

Performance

Performance greatly depends on the bit size of the generated private key. With 1024 bits you get a key in 0.5s-2s, with 2048 bits it takes 8s-20s, on the same machine. As this will block the event loop while generating the key, make sure that's ok or to spawn a child process or run it inside a webworker.

Pro Tip: authorized_keys

@maxogden found out how to use this module to create entries for the authorized_keys file:

var keypair = require ( 'keypair' ); var forge = require ( 'node-forge' ); var pair = keypair(); var publicKey = forge.pki.publicKeyFromPem(pair.public); var ssh = forge.ssh.publicKeyToOpenSSH(publicKey, 'user@domain.tld' ); console .log(ssh);

API

Get an RSA PEM key pair.

opts can be

bits : the size for the private key in bits. Default: 2048 .

: the size for the private key in bits. Default: . e : the public exponent to use. Default: 65537.

Installation

With npm do

$ npm install keypair

Kudos

To digitalbazaar for their forge project, this library is merely a wrapper around some of forge's functions.

License

BSD / GPL