node-keygen // keygenerator

Random String generator for node.js

Installation

npm install keygenerator --save

Usage

var keygen = require ( "keygenerator" ); keygen._(); keygen._({ forceUppercase : true }); keygen._({ specials : true }); keygen.password(); keygen.session_id(); keygen.transaction_id(); keygen.number();

API

You can parse each function with a object. Following options are available:

chars (bool)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

sticks (bool)

-_

numbers (bool)

0123456789

specials (bool)

,.;:#*?=)(/&%$§"!¡“¢[]|{}≠@

length (integer)

length of the key

forceUppercase (bool)

convert key to lowercase

forceLowercase (bool)

convert key to uppercase

exclude

Array of chars to exclude

Licence

Module is licenced under the MIT