KeyCode Constants

A minimal JavaScript package with key code constants.

Installation

$ npm install keycode-js --save $ yarn add keycode-js $ bower install keycode-js --save

Usage

Import the package using require() or ES / TypeScript import statement:

const KeyCode = require ( 'keycode-js' ); import * as KeyCode from 'keycode-js' ; import * as KeyCode from 'keycode-js' ; import { KEY_RETURN } from 'keycode-js' ;

Or, using <script> tag:

< script src = "https://unpkg.com/keycode-js@3.1.0/dist/keycode.min.js" > </ script >

Finally:

window .addEventListener( 'keyup' , function ( e ) { if (e.code === KeyCode.CODE_RETURN) { console .log( 'It was the Return key.' ); return ; } if (e.keyCode === KeyCode.KEY_RETURN) { console .log( 'It was the Return key.' ); return ; } if (e.key === KeyCode.VALUE_RETURN) { console .log( 'It was the Return key.' ); return ; } console .log( 'It was any other key.' ); });

Usage with Deno

import * as KeyCode from 'https://deno.land/x/keycode@v3.1.0/mod.ts' ; import { KEY_ENTER } from 'https://deno.land/x/keycode@v3.1.0/mod.ts' ; console .assert(KeyCode.KEY_ENTER === KEY_ENTER);

Available Constants

1. Key event code constants

List of available constants that corresponds to the browser's KeyboardEvent.code attribute.

[Reference]

Example usage

window .addEventListener( 'keyup' , function ( e ) { console .log( 'Enter Key:' , (e.code === KeyCode.CODE_RETURN)); });

List

Key Name Constant Value (Undefined) CODE_UNIDENTIFIED "Unidentified" Escape CODE_ESCAPE "Escape" Dash / Minus CODE_MINUS

CODE_DASH "Minus" Equals CODE_EQUALS "Equal" Backspace CODE_BACK_SPACE "Backspace" Tab CODE_TAB "Tab" Return CODE_ENTER

CODE_RETURN "Enter" Shift (Left) CODE_SHIFT_LEFT "ShiftLeft" Shift (Right) CODE_SHIFT_RIGHT "ShiftRight" Control (Left) CODE_CONTROL_LEFT "ControlLeft" Control (Right) CODE_CONTROL_RIGHT "ControlRight" Alt (Left) CODE_ALT_LEFT "AltLeft" Alt (Right) CODE_ALT_RIGHT "AltRight" Pause CODE_PAUSE "Pause" Caps Lock CODE_CAPS_LOCK "CapsLock" Space CODE_SPACE "Space" Page Up CODE_PAGE_UP "PageUp" Page Down CODE_PAGE_DOWN "PageDown" End CODE_END "End" Home CODE_HOME "Home" Left CODE_LEFT "ArrowLeft" Up CODE_UP "ArrowUp" Right CODE_RIGHT "ArrowRight" Down CODE_DOWN "ArrowDown" Print Screen CODE_PRINTSCREEN "PrintScreen" Insert CODE_INSERT "Insert" Delete CODE_DELETE "Delete" 0 CODE_0 "Digit0" 1 CODE_1 "Digit1" 2 CODE_2 "Digit2" 3 CODE_3 "Digit3" 4 CODE_4 "Digit4" 5 CODE_5 "Digit5" 6 CODE_6 "Digit6" 7 CODE_7 "Digit7" 8 CODE_8 "Digit8" 9 CODE_9 "Digit9" A CODE_A "KeyA" B CODE_B "KeyB" C CODE_C "KeyC" D CODE_D "KeyD" E CODE_E "KeyE" F CODE_F "KeyF" G CODE_G "KeyG" H CODE_H "KeyH" I CODE_I "KeyI" J CODE_J "KeyJ" K CODE_K "KeyK" L CODE_L "KeyL" M CODE_M "KeyM" N CODE_N "KeyN" O CODE_O "KeyO" P CODE_P "KeyP" Q CODE_Q "KeyQ" R CODE_R "KeyR" S CODE_S "KeyS" T CODE_T "KeyT" U CODE_U "KeyU" V CODE_V "KeyV" W CODE_W "KeyW" X CODE_X "KeyX" Y CODE_Y "KeyY" Z CODE_Z "KeyZ" Cmd ⌘ / Window (Left) CODE_META_LEFT "MetaLeft" Cmd ⌘ / Window (Left) CODE_OS_LEFT "OSLeft" Cmd ⌘ / Window (Right) CODE_META_RIGHT "MetaRight" Cmd ⌘ / Window (Right) CODE_OS_RIGHT "OSRight" Context Menu CODE_CONTEXT_MENU "ContextMenu" Numpad 0 CODE_NUMPAD0 "Numpad0" Numpad 1 CODE_NUMPAD1 "Numpad1" Numpad 2 CODE_NUMPAD2 "Numpad2" Numpad 3 CODE_NUMPAD3 "Numpad3" Numpad 4 CODE_NUMPAD4 "Numpad4" Numpad 5 CODE_NUMPAD5 "Numpad5" Numpad 6 CODE_NUMPAD6 "Numpad6" Numpad 7 CODE_NUMPAD7 "Numpad7" Numpad 8 CODE_NUMPAD8 "Numpad8" Numpad 9 CODE_NUMPAD9 "Numpad9" Multiply CODE_NUMPAD_MULTIPLY "NumpadMultiply" Add CODE_NUMPAD_ADD "NumpadAdd" Subtract CODE_NUMPAD_SUBTRACT "NumpadSubtract" Decimal CODE_NUMPAD_DECIMAL "NumpadDecimal" Divide CODE_NUMPAD_DIVIDE "NumpadDivide" Numpad Enter CODE_NUMPAD_ENTER "NumpadEnter" F1 CODE_F1 "F1" F2 CODE_F2 "F2" F3 CODE_F3 "F3" F4 CODE_F4 "F4" F5 CODE_F5 "F5" F6 CODE_F6 "F6" F7 CODE_F7 "F7" F8 CODE_F8 "F8" F9 CODE_F9 "F9" F10 CODE_F10 "F10" F11 CODE_F11 "F11" F12 CODE_F12 "F12" F13 CODE_F13 "F13" F14 CODE_F14 "F14" F15 CODE_F15 "F15" F16 CODE_F16 "F16" F17 CODE_F17 "F17" F18 CODE_F18 "F18" F19 CODE_F19 "F19" F20 CODE_F20 "F20" F21 CODE_F21 "F21" F22 CODE_F22 "F22" F23 CODE_F23 "F23" F24 CODE_F24 "F24" Num Lock CODE_NUM_LOCK "NumLock" Scroll Lock CODE_SCROLL_LOCK "ScrollLock" Semicolon CODE_SEMICOLON "Semicolon" Comma CODE_COMMA "Comma" Period CODE_PERIOD "Period" Slash CODE_SLASH "Slash" Back Quote CODE_BACK_QUOTE "Backquote" Open Bracket CODE_OPEN_BRACKET "BracketLeft" Back Slash CODE_BACK_SLASH "Backslash" Close Bracket CODE_CLOSE_BRACKET "BracketRight" Quote CODE_QUOTE "Quote"

2. Key code constants (numeric)

List of available numeric constants that corresponds to the browser's KeyboardEvent.keyCode attribute.

[Reference]

Example usage

window .addEventListener( 'keyup' , function ( e ) { console .log( 'Enter Key:' , (e.keyCode === KeyCode.KEY_RETURN)); });

List

Key Name Constant Value Cancel KEY_CANCEL 3 Help KEY_HELP 6 Backspace KEY_BACK_SPACE 8 Tab KEY_TAB 9 Clear KEY_CLEAR 12 Return KEY_RETURN 13 Enter (Firefox) KEY_FIREFOX_ENTER 14 Shift KEY_SHIFT 16 Control KEY_CONTROL 17 Alt KEY_ALT 18 Pause KEY_PAUSE 19 Caps Lock KEY_CAPS_LOCK 20 Escape KEY_ESCAPE 27 Space KEY_SPACE 32 Page up KEY_PAGE_UP 33 Page down KEY_PAGE_DOWN 34 End KEY_END 35 Home KEY_HOME 36 Left KEY_LEFT 37 Up KEY_UP 38 Right KEY_RIGHT 39 Down KEY_DOWN 40 Print Screen KEY_PRINTSCREEN 44 Insert KEY_INSERT 45 Delete KEY_DELETE 46 0 KEY_0 48 1 KEY_1 49 2 KEY_2 50 3 KEY_3 51 4 KEY_4 52 5 KEY_5 53 6 KEY_6 54 7 KEY_7 55 8 KEY_8 56 9 KEY_9 57 Semicolon (Firefox) KEY_FIREFOX_SEMICOLON 59 Equals (Firefox) KEY_FIREFOX_EQUALS 61 A KEY_A 65 B KEY_B 66 C KEY_C 67 D KEY_D 68 E KEY_E 69 F KEY_F 70 G KEY_G 71 H KEY_H 72 I KEY_I 73 J KEY_J 74 K KEY_K 75 L KEY_L 76 M KEY_M 77 N KEY_N 78 O KEY_O 79 P KEY_P 80 Q KEY_Q 81 R KEY_R 82 S KEY_S 83 T KEY_T 84 U KEY_U 85 V KEY_V 86 W KEY_W 87 X KEY_X 88 Y KEY_Y 89 Z KEY_Z 90 Left ⌘ / Window KEY_LEFT_CMD 91 Right ⌘ / Window KEY_RIGHT_CMD 92 Context Menu KEY_CONTEXT_MENU 93 Numpad 0 KEY_NUMPAD0 96 Numpad 1 KEY_NUMPAD1 97 Numpad 2 KEY_NUMPAD2 98 Numpad 3 KEY_NUMPAD3 99 Numpad 4 KEY_NUMPAD4 100 Numpad 5 KEY_NUMPAD5 101 Numpad 6 KEY_NUMPAD6 102 Numpad 7 KEY_NUMPAD7 103 Numpad 8 KEY_NUMPAD8 104 Numpad 9 KEY_NUMPAD9 105 Multiply KEY_MULTIPLY 106 Add KEY_ADD 107 Separator (Firefox) KEY_FIREFOX_SEPARATOR 108 Subtract KEY_SUBTRACT 109 Decimal KEY_DECIMAL 110 Divide KEY_DIVIDE 111 F1 KEY_F1 112 F2 KEY_F2 113 F3 KEY_F3 114 F4 KEY_F4 115 F5 KEY_F5 116 F6 KEY_F6 117 F7 KEY_F7 118 F8 KEY_F8 119 F9 KEY_F9 120 F10 KEY_F10 121 F11 KEY_F11 122 F12 KEY_F12 123 F13 KEY_F13 124 F14 KEY_F14 125 F15 KEY_F15 126 F16 KEY_F16 127 F17 KEY_F17 128 F18 KEY_F18 129 F19 KEY_F19 130 F20 KEY_F20 131 F21 KEY_F21 132 F22 KEY_F22 133 F23 KEY_F23 134 F24 KEY_F24 135 Num Lock KEY_NUM_LOCK 144 Scroll Lock KEY_SCROLL_LOCK 145 Semicolon KEY_SEMICOLON 186 Equals KEY_EQUALS 187 Comma KEY_COMMA 188 Dash KEY_DASH 189 Period KEY_PERIOD 190 Slash KEY_SLASH 191 Back Quote KEY_BACK_QUOTE 192 Open Bracket KEY_OPEN_BRACKET 219 Back Slash KEY_BACK_SLASH 220 Close Bracket KEY_CLOSE_BRACKET 221 Quote KEY_QUOTE 222 Meta (Firefox) KEY_FIREFOX_META 224

3. Key value constants

List of available constants that corresponds to the browser's KeyboardEvent.key attribute.

Example usage

window .addEventListener( 'keyup' , function ( e ) { console .log( 'Enter Key:' , (e.key === KeyCode.VALUE_RETURN)); });

List

Key Name Constant Value Cancel VALUE_CANCEL "Cancel" Help VALUE_HELP "Help" Backspace VALUE_BACK_SPACE "Backspace" Tab VALUE_TAB "Tab" Clear VALUE_CLEAR "Clear" Return VALUE_ENTER

VALUE_RETURN "Enter" Shift VALUE_SHIFT "Shift" Control VALUE_CONTROL "Control" Alt VALUE_ALT "Alt" Pause VALUE_PAUSE "Pause" Caps Lock VALUE_CAPS_LOCK "CapsLock" Escape VALUE_ESCAPE "Escape" Space VALUE_SPACE " " Page up VALUE_PAGE_UP "PageUp" Page down VALUE_PAGE_DOWN "PageDown" End VALUE_END "End" Home VALUE_HOME "Home" Left VALUE_LEFT "ArrowLeft" Up VALUE_UP "ArrowUp" Right VALUE_RIGHT "ArrowRight" Down VALUE_DOWN "ArrowDown" Print Screen VALUE_PRINTSCREEN "PrintScreen" Insert VALUE_INSERT "Insert" Delete VALUE_DELETE "Delete" 0 VALUE_0 "0" 1 VALUE_1 "1" 2 VALUE_2 "2" 3 VALUE_3 "3" 4 VALUE_4 "4" 5 VALUE_5 "5" 6 VALUE_6 "6" 7 VALUE_7 "7" 8 VALUE_8 "8" 9 VALUE_9 "9" A VALUE_A "a" B VALUE_B "b" C VALUE_C "c" D VALUE_D "d" E VALUE_E "e" F VALUE_F "f" G VALUE_G "g" H VALUE_H "h" I VALUE_I "i" J VALUE_J "j" K VALUE_K "k" L VALUE_L "l" M VALUE_M "m" N VALUE_N "n" O VALUE_O "o" P VALUE_P "p" Q VALUE_Q "q" R VALUE_R "r" S VALUE_S "s" T VALUE_T "t" U VALUE_U "u" V VALUE_V "v" W VALUE_W "w" X VALUE_X "x" Y VALUE_Y "y" Z VALUE_Z "z" Cmd ⌘ / Window VALUE_META

VALUE_LEFT_CMD

VALUE_RIGHT_CMD "Meta" Context Menu VALUE_CONTEXT_MENU "ContextMenu" Numpad 0 VALUE_NUMPAD0 "0" Numpad 1 VALUE_NUMPAD1 "1" Numpad 2 VALUE_NUMPAD2 "2" Numpad 3 VALUE_NUMPAD3 "3" Numpad 4 VALUE_NUMPAD4 "4" Numpad 5 VALUE_NUMPAD5 "5" Numpad 6 VALUE_NUMPAD6 "6" Numpad 7 VALUE_NUMPAD7 "7" Numpad 8 VALUE_NUMPAD8 "8" Numpad 9 VALUE_NUMPAD9 "9" Multiply VALUE_MULTIPLY "*" Add VALUE_ADD "+" Subtract VALUE_SUBTRACT "-" Decimal VALUE_DECIMAL "." Divide VALUE_DIVIDE "/" F1 VALUE_F1 "F1" F2 VALUE_F2 "F2" F3 VALUE_F3 "F3" F4 VALUE_F4 "F4" F5 VALUE_F5 "F5" F6 VALUE_F6 "F6" F7 VALUE_F7 "F7" F8 VALUE_F8 "F8" F9 VALUE_F9 "F9" F10 VALUE_F10 "F10" F11 VALUE_F11 "F11" F12 VALUE_F12 "F12" F13 VALUE_F13 "F13" F14 VALUE_F14 "F14" F15 VALUE_F15 "F15" F16 VALUE_F16 "F16" F17 VALUE_F17 "F17" F18 VALUE_F18 "F18" F19 VALUE_F19 "F19" F20 VALUE_F20 "F20" F21 VALUE_F21 "F21" F22 VALUE_F22 "F22" F23 VALUE_F23 "F23" F24 VALUE_F24 "F24" Num Lock VALUE_NUM_LOCK "NumLock" Scroll Lock VALUE_SCROLL_LOCK "ScrollLock" Semicolon VALUE_SEMICOLON ";" Equals VALUE_EQUALS "=" Comma VALUE_COMMA "," Dash VALUE_DASH "-" Period VALUE_PERIOD "." Slash VALUE_SLASH "/" Back Quote VALUE_BACK_QUOTE "`" Open Bracket VALUE_OPEN_BRACKET "(" Back Slash VALUE_BACK_SLASH "\" Close Bracket VALUE_CLOSE_BRACKET ")" Quote VALUE_QUOTE "'"

Contributing

All kinds of contributions are welcome. Please feel free to propose PRs, report issues and suggestions to improve.

Changelog

Check the CHANGELOG for full release history.

License

This package is licensed under the MIT License.