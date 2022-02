Key Mirror Nested

Tiny helper to create const in js, just like react/lib/keyMirror, but support nested object and more features.

Install

npm install key-mirror-nested --save

Usage

var keyMirror = require ( 'key-mirror-nested' ); var options = { connChar : '.' , custFunc : function ( oldVal, newVal ) { return newVal; } }; var OUTPUT_OBJ = keyMirror(inputObj, options);

Example

var keyMirror = require ( 'key-mirror-nested' ); var DUMMY_CONST = { ACTIONS : { LOGIN : { SUCCESS : null , ERROR : undefined }, SOME_OTHER_ACTION : '' }, EVENTS : { A : 123 , B : 456 }, SOME_OTHER : 789 }; console .log(keyMirror(DUMMY_CONST));

with options:

var keyMirror = require ( 'key-mirror-nested' ); var DUMMY_CONST = { ACTIONS : { LOGIN : { SUCCESS : null , ERROR : undefined }, ACTIONB : '' }, EVENTS : { A : 123 , B : 456 }, SOMEOTHER : 789 }; console .log(keyMirror(DUMMY_CONST, { connChar : '_' , custFunc : function ( oldVal, newVal ) { if ( typeof (oldVal) === "number" ) { newVal = newVal + '_' + oldVal } return newVal; } }));

License

MIT