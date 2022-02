中文文档

Introduction

kero is a front-end model framework,As a MVVM architecture Model layer, multidimensional data Model, provide the solution for complex enterprise applications business application scenario development problems。

Features

Abundant API

Multidimensional Data Model

Status identifier

Paging cache capacity

event trigger

Quickstart

Get kero

npm

npm install kero

cdn

Introducing kero

ES6

import { Datatable } from "kero"

HTML

< script src = "//design.yonyoucloud.com/static/knockout/knockout-3.2.0.debug.js" > </ script > < script src = "//design.yonyoucloud.com/static/kero/latest/kero.js" > </ script >

Use

definition

var myDataTable = new u.DataTable({ meta:{ field1:{required: true }, field2:{} } })

add data

dataTable.setSimpleData([ { "id" : "001" , "name" : "tom" }, { "id" : "002" , "name" : "john" } ])

setValue

var row = dataTable.createEmptyRow(); row .setValue( 'id' , '003' )

var row = dataTable.getRow( index ); row .setValue( 'name' , 'jerry' );

delete

dataTable .removeRow ( index );

get all data

var json = dataTable.getSimpleData();

add event trigger

dataTable1.on( 'valueChange' , function ( event ) { var field = event.field, rowId = event.rowId, oldValue = event.oldValue, newValue = event.newValue; });

Read the Develop documentation for information on the framework contents, templates and examples, and more.

Contributing

Develop

Developers can participate in the development of kero, but also can be based on kero two development

kero use gulp.js and webpack build the project.

clone:

git clone git@github.com:iuap-design/kero.git

install:

npm install

build:

npm run product

Feedback

If you encounter any problems , submit issues,or pull request。

PR code

Licence 版权

MIT