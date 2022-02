video.js player component for Vue.

Install

CDN

< link rel = "stylesheet" href = "path/to/video.js/dist/video-js.css" /> < script type = "text/javascript" src = "path/to/video.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "path/to/vue.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "path/to/dist/vue-video-player.js" > </ script > < script type = "text/javascript" > Vue.use( window .VueVideoPlayer) </ script >

NPM

npm install vue-video-player --save

Mount

mount with global

import Vue from 'vue' import VueVideoPlayer from 'vue-video-player' import 'video.js/dist/video-js.css' Vue.use(VueVideoPlayer, )

mount with component

import 'video.js/dist/video-js.css' import { videoPlayer } from 'vue-video-player' export default { components : { videoPlayer } }

mount with ssr

if (process.browser) { const VueVideoPlayer = require ( 'vue-video-player/dist/ssr' ) Vue.use(VueVideoPlayer) }

videojs extend

import videojs from 'video.js' const Plugin = videojs.getPlugin( 'plugin' ) class ExamplePlugin extends Plugin { } videojs.registerPlugin( 'examplePlugin' , ExamplePlugin) videojs.addLanguage( 'es' , { Pause : 'Pausa' , })

SSR and the only difference in the use of the SPA:

SPA worked by the component , find videojs instance by ref attribute .

, find videojs instance by . SSR worked by the directive , find videojs instance by directive arg .

, find videojs instance by . Other configurations, events are the same.

SPA

<template> <video-player class="video-player-box" ref="videoPlayer" :options="playerOptions" :playsinline="true" customEventName="customstatechangedeventname" @play="onPlayerPlay($event)" @pause="onPlayerPause($event)" @ended="onPlayerEnded($event)" @waiting="onPlayerWaiting($event)" @playing="onPlayerPlaying($event)" @loadeddata="onPlayerLoadeddata($event)" @timeupdate="onPlayerTimeupdate($event)" @canplay="onPlayerCanplay($event)" @canplaythrough="onPlayerCanplaythrough($event)" @statechanged="playerStateChanged($event)" @ready="playerReadied"> </video-player> </template> <script> // Similarly, you can also introduce the plugin resource pack you want to use within the component // import 'some-videojs-plugin' export default { data() { return { playerOptions: { // videojs options muted: true, language: 'en', playbackRates: [0.7, 1.0, 1.5, 2.0], sources: [{ type: "video/mp4", src: "https://cdn.theguardian.tv/webM/2015/07/20/150716YesMen_synd_768k_vp8.webm" }], poster: "/static/images/author.jpg", } } }, mounted() { console.log('this is current player instance object', this.player) }, computed: { player() { return this.$refs.videoPlayer.player } }, methods: { // listen event onPlayerPlay(player) { // console.log('player play!', player) }, onPlayerPause(player) { // console.log('player pause!', player) }, // ...player event // or listen state event playerStateChanged(playerCurrentState) { // console.log('player current update state', playerCurrentState) }, // player is ready playerReadied(player) { console.log('the player is readied', player) // you can use it to do something... // player.[methods] } } } </script>

SSR

<!-- You can custom the "myVideoPlayer" name used to find the videojs instance in current component --> <template> <div class="video-player-box" @play="onPlayerPlay($event)" @pause="onPlayerPause($event)" @ready="playerReadied" @statechanged="playerStateChanged($event)" v-video-player:myVideoPlayer="playerOptions"> </div> </template> <script> export default { mounted() { console.log('this is current videojs instance object', this.myVideoPlayer) } // Omit the same parts as in the following component sample code // ... } </script>

API

component api: events : [ Array, default: [] ] : custom videojs event to component playsinline : [ Boolean, default: false ] : set player not full-screen in mobile device crossOrigin : [ String, default: '' ] : set crossOrigin to video customEventName : [ String, default: 'statechanged' ] : custom the state change event name

videojs plugins

