kenburns

kenburns provides a Ken Burns Effect on an image.

Kenburns currently have implementations for Canvas 2D, Canvas WebGL, and vanilla DOM.

npm install --save kenburns

or standalone version ( window.KenBurns ).

Usage

You can specifically import only one implementation:

import KenBurnsDOM from "kenburns/lib/DOM" ; import KenBurnsWebGL from "kenburns/lib/WebGL" ; import KenBurnsCanvas2D from "kenburns/lib/Canvas2D" ;

Or import them all (leads to more dependencies in your bundle):

import KenBurns from "kenburns" ;

Quick DOM example:

import KenBurnsDOM from "kenburns/lib/DOM" ; import rectCrop from "rect-crop" ; import bezierEasing from "bezier-easing" ; const image = new Image(); image.src = "http://i.imgur.com/Uw2EQEk.jpg" ; image.onload = () => { var div = document .createElement( "div" ); document .body.appendChild(div); div.style.width = "400px" ; div.style.height = "400px" ; var kenBurns = new KenBurnsDOM(div); kenBurns.animate( image, rectCrop( 0.4 , [ 0.15 , 0.38 ]), rectCrop.largest, 5000 , bezierEasing( 0.6 , 0.0 , 1.0 , 1.0 ) ); };

There is also KenBurnsWebGL (WebGL implementation) and KenBurnsCanvas2D (Canvas2D implementation).

Example