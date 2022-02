A plugin for Karma to launch Remote WebDriver instances.

Usage

$ npm install karma-webdriver-launcher

In your karma.conf.js file (e.g. using SauceLabs Connect - you need to have a scout tunnel open for this to work!):

module .exports = function ( karma ) { var webdriverConfig = { hostname : 'ondemand.saucelabs.com' , port : 80 , user : 'USERNAME' , pwd : 'APIKEY' } ... config.set({ ... customLaunchers: { 'IE7' : { base : 'WebDriver' , config : webdriverConfig, browserName : 'internet explorer' , platform : 'XP' , version : '10' , 'x-ua-compatible' : 'IE=EmulateIE7' , name : 'Karma' , pseudoActivityInterval : 30000 } }, browsers : [ 'IE7' ], ... });

pseudoActivityInterval

Interval in ms to do some activity to avoid killing session by timeout.