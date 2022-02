Karma TAP adapter

This Karma adapter reads TAP output from runners like tape into Karma

Works with Karma 1, 2, 3 and 4

Installation

npm

npm install karma-tap --save-dev

ES5 browser support

If needed ES5 browser support, Ex. IE11 , use karma-tap 3.x.x branch

Configuration Example

karma.conf.js

module .exports = function ( config ) { config.set({ frameworks : [ 'browserify' , 'tap' ], files : [ 'test/**/*.js' ], preprocessors : { 'test/**/*.js' : [ 'browserify' ] } }); };

Projects using karma-tap

TAP Protocol

Support TAP Protocol version 13

Credits

author

Tom MacWright <> @tmcw

current mantainers

contributors

Contributing

Documentation improvement

Feel free to send any PR

License

ISC