Chai + Sinon-Chai + Sinon for Karma

What makes this plugin different from karma-sinon-chai ?

It allows you to use either the latest versions of sinon, chai and sinon-chai or the specific versions your project already uses.

It uses peerDependencies only.

only. No bower dependency.

Installation

Install the plugin from npm:

$ npm install karma-chai-sinon --save-dev

Install the plugin from Github:

$ npm install 'git://github.com/tubalmartin/karma-chai-sinon.git' --save-dev

Add chai-sinon to the frameworks key in your Karma configuration:

module .exports = function ( config ) { config.set({ frameworks : [ 'mocha' , 'chai-sinon' ]

License

The MIT License (MIT)