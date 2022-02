Kaori

Your friendly neighbourhood violinist bringing you the best booru images

Features

Supports searching up to 11 boorus

Install

npm i kaori

Usage

Normal usage:

import { search } from 'kaori' ; const images = await search( 'danbooru' , { tags : [ 'cat' ], limit : 1 , random : true }); images.map( ( image ) => { console .log(image.fileURL); });

Contributing

