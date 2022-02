TypeScript-ready lz4 compression codec for KafkaJS.

ℹ️ Requires Node v10 or above to work.

Install

$ yarn add kafkajs-lz4

Usage

import { CompressionTypes, CompressionCodecs } from 'kafkajs' ; import LZ4Codec from 'kafkajs-lz4' ; CompressionCodecs[CompressionTypes.LZ4] = new LZ4Codec().codec;

Options

All options are transparently passed on to the lz4-asm library's compress options.

Example

To set the highest level of compression for your Kafka messages —