junk

Filter out system junk files like .DS_Store and Thumbs.db

Install

npm install junk

Usage

import fs from 'node:fs/promises' ; import {isNotJunk} from 'junk' ; const files = await fs.readdir( 'some/path' ); console .log(files); console .log(files.filter(isNotJunk));

API

Returns true if filename matches a junk file.

Returns true if filename does not match a junk file.

junkRegex

Regex used for matching junk files.