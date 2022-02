Installation

NPM

npm install juijs-ui

Browser

< link rel = "stylesheet" href = "../dist/jui-ui.classic.css" /> < script src = "https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.rawgit.com/juijs/jui-core/es6/dist/jui-core.js" > </ script > < script src = "../dist/jui-ui.js" > </ script >

ES Modules

The difference with the existing method is that you need to add the module directly using the 'use' function.

import jui from 'juijs-ui' import TimepickerComp from 'juijs-ui/src/components/timepicker.js' import Styles from './index.less' jui.use(TimepickerComp);

Below is the index.less file. You can only use the style you want to bundle.

.jui { @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/base/mixins.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/common.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/common.theme.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/icon.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/icon.theme.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/timepicker.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/timepicker.theme.less" ; @import "../node_modules/juijs-ui/src/styles/theme/classic.less" ; }

Usage

< body class = "jui" > < div id = "timepicker_date" class = "timepicker calendar small" style = "margin-right: 3px;" > < input type = "input" class = "year" maxlength = "4" /> - < input type = "input" class = "month" maxlength = "2" /> - < input type = "input" class = "date" maxlength = "2" /> < i class = "icon-calendar" > </ i > </ div > < div id = "timepicker_time" class = "timepicker small" > < input type = "input" class = "hours" maxlength = "2" value = "00" /> : < input type = "input" class = "minutes" maxlength = "2" value = "00" /> < i class = "icon-arrow7" > </ i > </ div > </ body >

The UI component creation code is the same as the existing one.