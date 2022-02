Overview

NOTE

Starting from 3.0.0, JsSIP no longer includes the rtcninja module. However, the jssip-rtcninja package is based on the 2.0.x branch, which does include rtcninja .

Support

For questions or usage problems please use the jssip public Google Group.

For bug reports or feature requests open an Github issue.

Getting Started

The following simple JavaScript code creates a JsSIP User Agent instance and makes a SIP call:

var socket = new JsSIP.WebSocketInterface( 'wss://sip.myhost.com' ); var configuration = { sockets : [ socket ], uri : 'sip:alice@example.com' , password : 'superpassword' }; var ua = new JsSIP.UA(configuration); ua.start(); var eventHandlers = { 'progress' : function ( e ) { console .log( 'call is in progress' ); }, 'failed' : function ( e ) { console .log( 'call failed with cause: ' + e.data.cause); }, 'ended' : function ( e ) { console .log( 'call ended with cause: ' + e.data.cause); }, 'confirmed' : function ( e ) { console .log( 'call confirmed' ); } }; var options = { 'eventHandlers' : eventHandlers, 'mediaConstraints' : { 'audio' : true , 'video' : true } }; var session = ua.call( 'sip:bob@example.com' , options);

Want to see more? Check the full documentation at https://jssip.net/documentation/.

Online Demo

Check our Tryit JsSIP online demo:

Website and Documentation

Download

As Node module: $ npm install jssip

Manually: jssip.net/download

Authors

José Luis Millán

Main author. Core Designer and Developer.

jmillan@aliax.net (Github @jmillan)

Iñaki Baz Castillo

Core Designer and Developer.

ibc@aliax.net (Github @ibc)

Saúl Ibarra Corretgé

License

JsSIP is released under the MIT license.