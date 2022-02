jsop

One-way data binding for JSON files

jsop is a JSON file reader/writer powered by Object.observe.

Before

var fs = require ( 'fs' ) var config = JSON .parse(fs.readFileSync( 'config.json' )) config.foo = 'bar' fs.writeFile( 'config.json' , JSON .stringify(config), function ( err ) { if (err) throw err })

After

var jsop = require ( 'jsop' ) var config = jsop( 'config.json' ) config.foo = 'bar'

Changes are automatically written to file. If file doesn't exist, it will be created.

License

MIT - Typicode

* jsop is short for jsonOpen