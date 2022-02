To convert JsonML to React Component.

Installation

npm install --save jsonml-to-react-element

Usage

Basic:

const ReactDOM = require ( 'react-dom' ); const toReactElement = require ( 'jsonml-to-react-element' ); const title = [ 'h1' , 'Hello world!' , ]; ReactDOM.render(toReactElement(title), document .getElementById( 'content' ));

With converters:

const React = require ( 'react' ); const ReactDOM = require ( 'react-dom' ); const toReactElement = require ( 'jsonml-to-react-element' ); const website = [ 'section' , [ 'header' , ... ], [ 'article' , [ 'h1' , 'Hello world!' , ], ], [ 'footer' , ... ] ]; const html5to4 = [ [ ( node ) => [ 'section' , 'header' , 'article' , 'footer' ].indexOf(node[ 0 ]) > -1 , (node, index) => React.createElement( 'div' , { key : index }, node.slice( 1 ).map( ( child ) => toReactElement(child, html5to4)) ) ], ... ]; ReactDOM.render( toReactElement(website, html5to4), document .getElementById( 'content' ) );

API

toReactElement(jsonml: Object [, converters: Array]): React.Component

To convert JsonML to React Component with converters.

Converters which are passed to toReactElement will concat with default converters. It works like switch sentence.

Each item in converters is a pair of functions. The first function is a prediction, and the second function is a processor which take JsonML node and return React Component.

Relative

jsonml.js A collection of JsonML tools.

Liscence

MIT