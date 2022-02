json2mq

json2mq is used to generate media query string from JSON or javascript object.

Install

npm install json2mq

Usage

var json2mq = require ( 'json2mq' ); json2mq({ minWidth : 100 , maxWidth : 200 });

Media type

json2mq({ screen : true });

Media type with negation

json2mq({ handheld : false });

Media features can be specified in camel case

json2mq({ minWidth : 100 , maxWidth : 200 });

px is added to numeric dimension values

json2mq({ minWidth : 100 , maxWidth : '20em' });

Multiple media queries can be passed as an array

json2mq([{ screen : true , minWidth : 100 }, { handheld : true , orientation : 'landscape' }]);

