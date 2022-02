json2mongo

This is a MongoDB Extended JSON convertion utility which converts Strict Mode syntax to JavaScript Mode.

Installation

npm install json2mongo --save

Example usage

var json2mongo = require ( 'json2mongo' ); var query = { created : { $date : '2013-01-01T00:00:00.000Z' }, foo : { $undefined : true }, bar : { $regex : '[0-9]' }, baz : { $regex : '[a-z]' , $options : 'i' } }; json2mongo(query);

License

MIT