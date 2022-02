A deterministic version of JSON.stringify that sorts object keys alphabetically.

Inspired by http://stackoverflow.com/questions/8931967/is-there-a-deterministic-equivalent-of-json-stringify

Install as an NPM module

$ npm install json.sortify

Usage

let jsonSortify = require ( 'json.sortify' );

or

JSON .sortify = require ( 'json.sortify' );

or even

JSON .stringify = require ( 'json.sortify' );

JSON.sortify is fully compatible with JSON.stringify, so you can overwrite the native implementation without any problems.

In HTML

Download JSON.sortify.js and save it to your server.

< script src = "JSON.sortify.js" > </ script >

Or, if you're using bower, type bower install json.sortify .

< script src = "bower_components/json.sortify/dist/JSON.sortify.js" > </ script >

JSON.sortify can be used exactly like JSON.stringify . As mentioned above, you can overwrite JSON.stringify if you want to:

< script src = "JSON.sortify.js" > </ script > < script > JSON .stringify = JSON .sortify </ script >

AMD module

You can also use JSON.sortify as an AMD module:

require ([ 'json.sortify' ], function ( jsonSortify ) { … });

How to use

Use JSON.sortify exactly like JSON.stringify . Refer to MDN:JSON/stringify for details.

Basic

JSON .sortify({ a : 1 , b : 2 });

{"a":1,"b":2}

Sorting

JSON .sortify({ b : 1 , a : 2 , c : 3 , 5 : 4 });

{"5":4,"a":2,"b":1,"c":3}

JSON .sortify({ b : 1 , a : 2 }, null , 2 );

{ "a": 2, "b": 1 }

Whitelisting of object keys:

JSON .sortify({ b : 1 , foo : 2 , a : 3 }, [ 'a' , 'foo' ], 4 );

{ "a": 3, "foo": 2 }

Replacer Function:

JSON .sortify({ b : 1 , foo : 'woot' , a : 3 }, function ( key, value ) { return typeof value == 'string' ? value + '!!!' : value; }, '\t' );